Отличный урожай и на две недели раньше: как заставить огурцы обильнее плодоносить

Кто не хочет собрать урожай огурцов побольше и начать снимать плоды как можно раньше? Какие хитрости позволят добиться такого эффекта? Прежде всего - подкормки.

Для приготовления удобрения, способного активировать рост и созревание растения, увеличить количество завязей и плодов, надо взять полкило черствого хлеба, мелко нарезанные сорняки (любые), а также пачку свежих дрожжей.

Если использовать сухие дрожжи, то надо ориентироваться на пакетик в 12 граммов. Все ингредиенты развести в 10 л теплой воды, два дня настаивать в теплом месте.

Применять это средство можно дважды за сезон. Перед использованием развести с водой - в соотношении 1:5. В первый раз это чудо-удобрение надо внести через 10 дней после высадки рассады огурцов в грунт.

Повторить процедуру в период бутонизации. К слову, такая подкормка полезна и для кабачков с баклажанами. Она ускорит рост культур и повысит их урожайность.