Ярмольник нелестно отозвался о Долиной в рамках проекта «Две звезды. Отцы и дети»

Леонид Ярмольник не стал скрывать, что сотрудничество с Ларисой Долиной - вариант не для него. Он убежден, что с 67-летней исполнительницей очень сложно работать.

Долина выступала в телепроекте "Две звезды. Отцы и дети" вместе со своей внучкой Александрой. Девочка и ее бабушка исполнили композицию "Дельтаплан".

Ярмольник пожалел девочку, отметив, что ей сложней всего в проекте.

Продюсер признался, что петь с артисткой вместе не смог бы. Он выразил надежду, что Саше полегче в том плане, что она привыкла к своей близкой родственнице.

В этой передаче Леонид высоко оценил номер Долиной и ее внучки, хотя раньше песня "Три белых коня" ему не понравилась в исполнении этим дуэтом.