Свеклу собирать корзинами: какие правила надо соблюдать при выращивании корнеплода в открытом грунте

В грунт перед посадкой свеклы надо внести органические удобрения - компост или перегной. Не будет лишним добавить и минеральные - с содержанием азота, фосфора и калия.

Сажать сеянцы корнеплода следует на глубину около 2-3 см, выдержать расстояние между рядами в 30-40 см, между растениями - порядка 10-15 см.

Корнеплод необходимо регулярно поливать, а в период активного роста и цветения - подкормить, использовав специальные удобрения для корнеплодных культур.

Очень важно также защитить свеклу от вредителей и инфекций. Например, от мучнистой росы помогут специальные фунгициды или настой чеснока, отвар ромашки.

Для борьбы с корневой гнилью необходимо удалить пораженные растения, обработать почву специальными препаратами. С таким вредителем, как листовертка - использовать настои перца или чеснока.

Свекла также страдает и от медведки, которая питается ее корнями и стеблями. Чтобы избавиться от нее, нужно использовать специальные ловушки либо настои чеснока или табачной пыли.