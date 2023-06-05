Заплатить за выезд: в Египте будут взимать деньги с туристов, покидающих страну

Парламентарии Египта предложили взимать дополнительный налог со всех, кто выезжает из страны. Его размер - 100 египетских фунтов (3,5 доллара).

Для иностранцев, отдыхавших в самых популярных туристических провинциях Египта (на Красном море, юге Синайского полуострова, средиземноморском побережье, курорте Мерса-Матрух, в Луксоре и Асуане) этот сбор будет наполовину меньше.

Полностью от выездного сбора освободят египтян и водителей иностранных грузовых фур, регулярно пересекающих границы страны.

Египетские власти, кроме того, намерены на 3 процента повысить налоговые сборы со всех товаров в магазинах Duty Free.

От таких сборов будут освобождены только иностранные дипломаты и работники консульств.