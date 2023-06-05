Предупредить нашествие колорадских жуков: чем для этого полить картофельную плантацию

Чтобы дать колорадскому жуку в наступающем сезоне меньше шансов, желательно провести обработку в том числе и многолетних культур, используя для этого медный купорос, нашатырь, мочевину.

Проводить такие процедуру можно тогда, когда дневная температура будет не ниже плюс 10 градусов. Грядки, где ранее были замечены колорадские жуки, нужно обработать раствором марганцовки.

Поможет также закладка в лунки с картофелем при его посадке луковой шелухи, золы или толченой яичной скорлупы.

Не будет лишним и замульчировать посадки. Отличным защитным средством многофункционального действия будет сушеный чистотел. Запах сорняка отпугнет колорадского жука, он также будет выполнять и свои функции, как укрытие.

Но, если вредители все же появятся, лучше сразу прибегнуть к кардинальному методу борьбы, применив специальные средства против жуков.