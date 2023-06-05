Скончался звезда «Клана Сопрано» актер Джордж Риддл

The Hollywood Reporter сообщила о смерти американского актера театра и кино Джорджа Риддла. Трагическую новость изданию поведала супруга звезды Кристи Вагнер.

По ее словам, актер скончался на 87-м году жизни в городе Норт-Плейнфилд, штат Нью-Джерси, у него был рак двенадцатиперстной кишки.

Свою карьеру Риддл начал в качестве циркового артиста, однако был вынужден прервать ее из-за травмы, полученной при падении с каната. В кино будущая звезда дебютировал только в 43 года, до этого у него был опыт игры на сцене театра, уточняет МК.

Риддл за время своей карьеры свыше 5 тысяч раз сыграл в мюзикле «Фантастикс», который считается одним из наиболее продолжительных в истории небродвейских мюзиклов, а также во многих других постановках.

Актер снялся в 30 кино и сериалах. В частности, он знаком зрителю по фильму «Клан Сопрано», а его последним проектом был эпизод в сериале «Ее голос» для Apple TV+, сыгранный в 2020 году.