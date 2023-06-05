Знающий цветовод рассказал, для чего гортензии нужно давать кефир

Кефирная подкормка делается так. На 10 л воды добавляем 2 л кефира. Раствор выливаем в прикорневую зону. Заранее поливаем землю чистой водой, потом вносим кефир.

Это не единственное угощение, которое любит гортензия. Эта питательная добавка на основе яблочного уксуса применяется, когда нужно подкислить почву.

Ведь гортензии любят расти именно на кислых почвах, нейтральная и щелочная им не подходят. На 10 л воды вносим 100 мл уксуса.

Вместо уксуса можно взять лимонную кислоту - 2 ст. л. на 10 л. Поливы делаем в течение всего сезона, соблюдая перерывы в 2 недели.

Для укрепления стебля и побегов, для пышного цветения применяем марганцовку. Она при этом еще и хорошее дезинфицирующее средство.

Полить растения марганцевым раствором нужно до 4 раз за сезон. Делаем жидкость бледного розового цвета.

Кристаллы должны быть хорошо растворены, чтобы у растения потом не было ожога. Одному кустику надо дать ведро такого раствора. Перед этим, как обычно, проливаем землю чистой водой.

Попробуйте дать цветам для пышного цветения жидкую подкормку на основе засохшего хлеба. Корки собираем в ведре, заливаем теплой водой, запускаем процесс брожения.

Потом поливаем растения.