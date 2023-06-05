Дачный эксперт рассказал, как подкармливать золой кабачки и капусту

Сухую золу в виде порошка можно давать кабачкам в чистом виде, рассыпая по земле или заглубляя внутрь почвы.

Жидкая подкормка дается под корень и делается так: на 10 литров воды добавляется 2 столовые ложки древесного зольного порошка.

Золу также можно использовать для замачивания семян перед высеванием. При посадке подкладываем в лунку по две столовые ложки золы.

Если нужно подкормить взрослый кабачок, делаем лунку рядом с кустиком и засыпаем туда до 1 кг золы.

Капусте зола помогает укоренить рассаду, а также обеспечивает ей защиту от вредителей. Добавить в грунт золу можно еще при весенней перекопке - на метр квадратный добавляем 2 ст. л.

Также всыпать это удобрение можно отдельно в каждую ямку при посадке капусты. Золой обрабатывают и листья капусты, чтобы не допустить появления вредителей.

Для этого готовим такой раствор: на 300 г зоды берем литр кипятка, настаиваем под крышкой полчаса. Затем остуженный и процеженный настой разбавляем 10 литрами воды.

Опрыскиваем два раза в месяц, если дождей долго нет. Если идут частые ливни, то обработку делаем после каждого выпадения осадков.