Гурцкая, недавно потерявшая мужа, довела судей шоу «Две звезды. Отцы и дети» до слез

18:10 2023-06-05

Незадолго до того, как Диана Гурцкая потеряла мужа Петра Кучеренко, она исполнила в эфире проекта "Две звезды. Отцы и дети" композицию Сергея Трофимова "Родина" в дуэте со своим сыном Константином, доведя членов жюри проекта до слез.

Исполнительница Диана Гурцкая в прошлом месяце похоронила любимого супруга Петра Кучеренко. Чиновник внезапно умер, возвращаясь домой из рабочей поездки в Кубе. После похорон близкого человека знаменитость не появляется на людях.

Незадолго до горя, постигшего семью, Гурцкая снялась в телепроекте "Две звезды. Отцы и дети".

Певица исполнила дуэтом со своим наследником Константином композицию Сергея Трофимова "Родина".

Трогательный номер довел судей до слез. Актер Дмитрий Харатьян признался, что песня "запала ему прямо в сердце".

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