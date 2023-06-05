Гурцкая, недавно потерявшая мужа, довела судей шоу «Две звезды. Отцы и дети» до слез

Исполнительница Диана Гурцкая в прошлом месяце похоронила любимого супруга Петра Кучеренко. Чиновник внезапно умер, возвращаясь домой из рабочей поездки в Кубе. После похорон близкого человека знаменитость не появляется на людях.

Незадолго до горя, постигшего семью, Гурцкая снялась в телепроекте "Две звезды. Отцы и дети".

Певица исполнила дуэтом со своим наследником Константином композицию Сергея Трофимова "Родина".

Трогательный номер довел судей до слез. Актер Дмитрий Харатьян признался, что песня "запала ему прямо в сердце".