Россия стала головной болью для одних авиакомпаний и находкой для других

Для операторов, включенных в черный список России, головоломка в 31 раз превышает размер Франции и охватывает 11 часовых поясов, это означает потерю времени, денег и конкурентоспособности, особенно для связей с Азией.

Таким образом, самолеты Air France по маршруту Париж-Пекин теперь проходят через юг Кавказа, а затем через республики Средней Азии.

Расстояние: 9 800 км против 8 400, как было ранее, по Московской области, Уралу и Сибири, согласно данным, зарегистрированным на сайте отслеживания полетов Flightradar24, то есть два часа дополнительного полета.

Учитывая расходы на топливо и персонал, «это стоит намного больше», резюмирует генеральный директор Air France-KLM Бенджамин Смит агентству AFP: «Для нас это важная тема».

Еще более острая проблема для Finnair, которая сосредоточила свою стратегию на Хельсинки как на транспортном узле и приобрела «большое количество больших самолетов для обслуживания маршрутов между Азией, Европой и Северной Америкой», рассказал AFP Вик Кришнан.

В то же время рейсы между Москвой и Гаваной или Каракасом вынуждены проходить севернее Норвегии, чтобы избежать страны ЕС или НАТО.