Spotify объявляет о сокращении 200 позиций в подкастах

Менее чем через шесть месяцев после первого сокращения 600 рабочих мест потоковая платформа заявила, что приступила к «следующей фазе своей стратегии подкастов» после значительных инвестиций в последние годы.

Spotify принял «сложное, но необходимое решение», чтобы сократить штат своей подкастинговой деятельности примерно на 200 человек, говорится в заявлении зарегистрированной в Нью-Йорке группы.

Исторический лидер в сфере легального стриминга музыки, шведская платформа в последние годы инвестировала сотни миллионов долларов в подкастинг, став также номером один в мире.

По мнению аналитиков, рентабельность этой ниши еще предстоит продемонстрировать.

В конце января аудиоплатформа уже объявила о сокращении 6% своей рабочей силы, чтобы сократить свои расходы.