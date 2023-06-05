Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем

Михалков попал в отделение хирургического лечения нарушений ритма сердца. Накануне он жаловался на одышку и аритмию.
Сейчас здоровьем режиссера занимаются врачи. Он уже попадал в реанимацию в начале года с тяжелой двусторонней пневмонией.
Но через три недели после выписки Никита Михалков снова вышел на сцену в своем спектакле 12. Возможно, повторная госпитализация связана с тем, что режиссер не долечился в прошлый раз.
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