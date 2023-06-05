Дачный эксперт рассказал о пяти способах применения чайных пакетиков на огороде

Чай пьют все, поэтому спитая заварка есть в доме у каждого. Вместо того чтобы выбрасывать, попробуйте применить с пользой.

Делаем компост

Просто добавляйте чайные пакетики в компостную яму, причем вместе с бумажным пакетиком. Компост напитается азотом, а за счет дубильных веществ, содержащихся в чае, ускорится переработка удобрения.

Подкормка

Из чайных пакетиков легко получаем натуральное безопасное удобрение, насыщенное азотом. Действует оно постепенно, медленно обогащая землю питательными элементами. Вместе с пакетиками можно добавить древесную золу. Для того чтобы добавить спитый чай в посадочную лунку, заварку надо просушить. Если заварка была из сладкого чая, то хорошо промойте ее, чтобы не привлечь муравьев.

Вместо торфяных таблеток

В чайные пакетики можно досыпать грунт, и высадить туда семена на рассаду. При появлении всходов, когда ростки дойдут до стадии пикировки, переносим их в стаканчики или прямо в открытую грядку вместе с чайным пакетиком. Это удобно и не травмирует корневую систему. Кроме того, заварка послужит удобрением для рассады.

Для почвы

Лучше использовать листовой чай, он хорошо влияет на структуру почвы, она становится рыхлой, воздушной, хорошо пропускает влагу. Добавьте полкило заварки на метр квадратный. За зиму можно насобирать заварки для подготовки целой клумбы или грядки.

Мульчирование

Чайные пакетики можно уложить плотным слоем вокруг растения в качестве мульчи. Они сохранят влагу в земле и будут постепенно превращаться в удобрение для нее.

Кстати, чайными пакетами цветоводы могут протирать листья комнатных растений от пыли, одновременно зеленые питомцы будут получать полезную подкормку.