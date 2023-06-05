Германия бойкотирует испанскую клубнику, испанские производители в ярости

«Это неоправданное нападение на сельскохозяйственный сектор нашей страны», осудил в пресс-релизе сельскохозяйственный союз Испании, сожалея об «агрессии против тысяч производителей и их семей, которые круглый год усердно работают, чтобы поддержать свои фермы».

Эта кампания, нацеленная на клубнику, выращенную в Андалусии, на юге страны, первом регионе-экспортере ягоды в Европе, «наносит ущерб всему сектору», сообщили в межпрофессиональной ассоциации Испании.

В основе этого спора: призыв к бойкоту, инициированный немецкой гражданской организацией Campact, подписанный более чем 162 000 человек и призывающий основные немецкие супермаркеты, такие как Lidl и Edeka, убрать клубнику, произведенную в этой провинции, из магазинов сетей.