Лайма Вайкуле встретилась с делегатами из Самарканда по культурным вопросам

На встрече с делегатами из Самарканда в Латвии Лайма Вайкуле обсуждала вопросы проведения культурных мероприятий. В частности шла речь об организации музыкального фестиваля.

Если все пойдет по плану, то Международный фестиваль песни должен состояться уже в 2024 году. Певица выразила готовность содействовать его проведению.

Вайкуле сама готова практически развивать и популяризировать туристический Самарканд своими турне и концертами.