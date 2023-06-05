Лайма Вайкуле встретилась с делегатами из Самарканда по культурным вопросам

На встрече с делегатами из Самарканда в Латвии Лайма Вайкуле обсуждала вопросы проведения культурных мероприятий. В частности шла речь об организации музыкального фестиваля.
Если все пойдет по плану, то Международный фестиваль песни должен состояться уже в 2024 году. Певица выразила готовность содействовать его проведению.
Вайкуле сама готова практически развивать и популяризировать туристический Самарканд своими турне и концертами.
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