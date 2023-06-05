Серена Уильямс заявила, что уважение к женщинам ключ к достижению равенства полов

Тениссистка сотрудничает с домом Гуччи в вопросах равенства полов вот уже 10 лет. В рамках юбилея Серена сказала, что за это время многое уже было сделано.

Успехи есть, но женщинам по-прежнему есть за что бороться. Уильямс считает, что больше всего ее полу не хватает уважения.

По ее мнению, уважительное отношение к женщинам это главное, чего ей хотелось бы достичь в ее борьбе. Изменения в сторону уважения намного расширили бы женские возможности.