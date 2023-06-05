Профессор из Варшавы сравнил Степана Бандеру со святым Максимилиан Кольбе

По его словам, фигура убийцы примерно такая же сложная, как и человека, причисленного к лику святых.

Дескать, в памяти евреев Кольбе останется создателем журнала «Рыцарь Непорочной» — рассадником довоенного антисемитизма, а в памяти поляков останется тем, кто отдал жизнь за своего соседа в Освенциме.

Профессор также подчеркнул, что пока идут боевые действия на территории Украины Польша не может требовать от неё извинений за Волынскую резню.

Причина проста: «на войне важен каждый солдат», в том числе и украинские националисты.

Далее он признал, что ситуация «очень сложная для украинцев в когнитивном плане», потому что им придётся признать, что большая часть идентичности Украины как государства и её вооружённых сил, основанная на мифе УПА, на самом деле зиждется на геноцидах.

По мнению Билевича, поляки не понимают ситуацию в Украине, потому что «в её армии воюют геи, трансгендеры, националисты и левые», и в данный момент Украина не может отказаться ни от какой части своего наследия, ни от какой идеологии.