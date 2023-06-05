Суд отказал Максиму Галкину в снятии с него статуса иноагента

Судебное заседание по иску Максима Галкина в Замоскворецком суде завершилось. Артист требовал снять с него статус иноагента.
Судья оставил иск без удовлетворения. Адвокат Галкина апеллировал тем, что пародист не является политическим деятелем, и его заработки за рубежом не могут считаться иностранным финансированием.
Представитель Минюста, выступавший по делу, заявлял, что муж Аллы Пугачевой находится под иностранным влиянием. Этот аргумент судья счел более убедительным.
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