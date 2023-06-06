Британцам будут просто так платить по 1600 фунтов в месяц в рамках эксперимента

Аналитический центр Autonomy отберет 30 человек, которым будет платить по 1600 фунтов стерлингов в месяц без предъявления каких-либо требований.

Эти люди могут не работать. Но даже если у них есть оплачиваемая работа, на их счет каждый месяц будет поступать 1600 фунтов.

Аналитики отмечают, что безусловный базовый доход покрывает основные нужды людей. Они намерены выяснить, как получение такой суммы повлияет на жизнь англичан.

Эксперты хотят понять, захотят ли люди работать при наличии такого дохода, что будет с их физическим и психическим здоровьем.