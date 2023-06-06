Королевская семья не поздравила дочь принца Гарри и Меган Маркл с днем рождения

Девочке 4 июня исполнилось два года. В социальных сетях не появилось ни одного поздравления от членов королевской семьи.

Поздравлений в адрес принцессы Лилибет не последовало ни от ее дедушки короля Карла III, ни от королевы Камиллы, ни от дяди и тети принца Уильямма и Кейт Миддлтон.

Не опубликовала поздравление даже принцесса Евгения, которая считается «союзницей» принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье.

По информации издания, Меган и Гарри отмечали день рождения Лилибет в кругу близких людей в своем доме в Монтесито.