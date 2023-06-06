ZDNet: в ChatGPT теперь можно делиться ссылками диалогов с нейросетью

Теперь пользователи могут отправлять другим людям копии своих диалогов. Для этого нужно просто нажать кнопку «Поделиться», которую разместили в боковом меню возле перечня чатов. Можно указывать имена пользователей или делать чаты анонимными.

У получателя будет возможность увидеть диалог отправителя с чат-ботом. Посмотреть информацию можно без регистрации ChatGPT. Те, у кого есть свой аккаунт в системе, могут продолжить диалог от своего имени.

Новая функция доступна и на платных, и на бесплатных тарифах. Со временем ее интегрируют в клиент для iOS.