Apple решила заново изобрести виртуальную реальность

Это первое принципиально новое устройство Группы почти за десять лет.

Генеральный директор Apple Тим Кук назвал очки «пространственным компьютером» и сравнил важность устройства для Apple с появлением первого персонального компьютера в 1984 году и первого iPhone в 2007 году.

«Ваша среда становится бесконечным холстом для контента», — объяснил Кук основную концепцию «Vision Pro».

Идея Apple в том, что очки должны в первую очередь стать устройством для работы и общения и переносить программы и 2D-контент мира продуктов Apple в трехмерное виртуальное пространство.

Это отличает подход Apple от подхода пионера виртуальной реальности Meta, который в основном опирается на 3D-игры и интерактивный контент с помощью своих очков Quest.

Apple рассматривает «Vision Pro» как компьютер, который должен коренным образом изменить то, как его пользователи работают, общаются или отдыхают и смотрят фильмы.

В то же время Apple пытается устранить некоторые фундаментальные проблемы виртуальной реальности, не отрезая «Vision Pro» от среды пользователя.

Разработчики Apple представляют несколько необычных решений для работы и вовлечения пользователей.

Они заявили, что работали над устройством в течение многих лет и зарегистрировали на него более 5000 патентов.

Презентация чем-то напомнила тот момент, когда Стив Джобс ссылался на патенты, защищавшие тогдашнюю новую концепцию работы, когда представлял iPhone в 2007 году.