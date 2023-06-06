Галкин посмеялся над атакой БПЛА Москвы и Подмосковья

Максим Галкин продолжает юморить по поводу России и всего происходящего вокруг.

Комика насмешила даже недавняя атака беспилотниками Москвы и Подмосковья.

Артист заявил, что БПЛА не тронули его замок в деревне Грязь, так как аура у него чистая.

Отпускал шутки муж Аллы Пугачевой и по поводу своего отъезда из России и по поводу бойкота его благоверной.

Напомним, что недавно пародист пытался через суд избавиться от статуса иностранного агента, в чем ему было отказано.