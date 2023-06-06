Падалица против плодожорки: какие необычные лайфхаки защитят урожай яблок

Чтобы спасти яблони от плодожорки, надо регулярно опрыскивать их настоями листьев томатов, тополя, хвои.

Для этого измельченную зеленую массу залить водой в произвольных количествах. Настаивать пару недель, потом процедить. Перед опрыскиваем развести с водой в соотношении 1:5. Добавить жидкое мыло, залить жидкость в опрыскиватель и обработать дерево.

Многие эксперты борются с вредителем с использованием технологии ловушек. В качестве таких привлекающих веществ используют подслащенную молочную сыворотку, квас, компот. И даже падалицу, поднятую с земли!

Приманочную жидкость нужно залить в поллитровую банку, заполнив ее на треть. Повесить на кроне плодового дерева.

Еще более простой рецепт - на основе кефира. Для приготовления такой приманки надо 1 л кефира развести с 10 л воды, разлить по небольшим емкостям и развесить на яблоне. Через два-три дня просматривать и уничтожать попавших туда бабочек и гусениц.