Поплавская требует запретить Максаковой въезд в РФ из-за ее оскорбительных высказываний в адрес Костомарова

Мария Максакова, рассуждая на тему протезирования фигуриста Романа Костомарова, вместо сочувствия заявила, что спортсмен встал в очередь тех, кто "набивает ватные ноги поленьями".

Яна Поплавская убеждена, что такое сказать может только человек с больной психикой.

Актриса убеждена, что исполнительницу оперы нельзя впускать в Россию.

Недавно Максакова делала обидные заявления в адрес Ларисы Долиной, заявляя, что та выглядит будто ее только что откопали из земли.