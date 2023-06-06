Поплавская требует запретить Максаковой въезд в РФ из-за ее оскорбительных высказываний в адрес Костомарова

13:28 2023-06-06

Оперная исполнительница из Украины Мария Максакова превратилась в чудовище. Так считает актиса и ведущая российского ТВ Яна Поплавская.

Мария Максакова, рассуждая на тему протезирования фигуриста Романа Костомарова, вместо сочувствия заявила, что спортсмен встал в очередь тех, кто "набивает ватные ноги поленьями".

Яна Поплавская убеждена, что такое сказать может только человек с больной психикой.

Актриса убеждена, что исполнительницу оперы нельзя впускать в Россию.

Недавно Максакова делала обидные заявления в адрес Ларисы Долиной, заявляя, что та выглядит будто ее только что откопали из земли.

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