На листьях клубники появилась ржавчина: почему и как избавиться

Когда на листьях клубники появились ржавые пятна, а потом и дыры, скорее всего, растение страдает от белой пятнистости.

Эта грибковая инфекция в основном поражает листья, однако встречается и на черешках, плодоножках и ягодах.

Центральная часть пятна при этом со временем может выпасть, и появляется дыра. Как правило, зимует гриб на опавших листьях, поэтому ранней весной их надо собрать и сжечь, а почву в рядах и междурядьях перекопать.

Как только клубника отцветет, через 10-14 дней после сбора урожая надо опрыскать клубнику 1%-ым раствором бордоской жидкости.

При сильном развитии инфекции надо в период вегетации после сбора урожая обработать плантацию фунгицидом (к примеру, Хорусом - из расчета 7 г на 10 л воды).