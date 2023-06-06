Кока-Кола против тли: опытный дачник поделился секретным способом борьбы с вредителем

Обработать растения, пораженные тлей, можно сильными химическими препаратами или народными средствами. Чаще всего предлагаются рецепты на основе мыла.

Но есть и другой способ, мало кому известный, но эффективный. Это Кока-Кола. Газировка приманивает вредителей своей сладостью, при этом ортофосфорная кислота в составе напитка убивает их

Следует запомнить, что в чистом виде Кока-Колу применять нельзя, ее нужно обязательно разбавлять водой. На два литра напитка уходит 7 литров чистой воды. Опрыскивать пораженные огородные культуры надо, соблюдая промежуток в 7-15 дней.

Однако тут есть свои подводные камни. С ними надо считаться. Обрабатывать растения во время формирования соцветий нельзя, от этого склеиваются лепестки, завязи потом вообще не появляются.

Второй момент: нельзя превышать рекомендуемую дозу внесения напитка, в этом случае могут пострадать молодые листья саженцев.

Помните также о том, что сахар - хорошая приманка не только для тли, сладкое очень любят осы, муравьи, медведки. Поэтому, прежде чем применять популярную газировку против тли, хорошо все обдумайте.