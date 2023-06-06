Июнь: время подкормить томаты бором

Когда лучше всего подкормить томаты бором? В первый раз - перед цветением, когда они начнут закладку цветочных бутонов.

Во второй раз - во время массового цветения, когда большая часть бутонов раскрылась. И в третий - перед началом плодоношения: это улучшит вкус и качество плодов.

При этом интервал между подкормками должен быть не менее 1,5 -2 недель. Сколько бора надо помидорам?

Надо знать, что такой элемент томатам нужен в микродозах. Избыток микроэлемента вреден - как и его недостаток. Потому при приготовлении рабочего раствора надо взять всего 1 г бора и растворить его в 1 л теплой воды. Так получится 1%-й раствор. Его надо залить пульверизатор и опрыскать томаты по листу.

Как вариант - можно применить готовые подкормки с бором (комплексные, где есть данный элемент).