Актер Борис Галкин потратил крупную сумму, чтобы стать отцом

Борис Галкин в интервью АиФ рассказал, что его супруге, чтобы стать матерью, пришлось пройти через процедуру экстракорпорального оплодотворения. Но у нее было несколько неудачных посадок, и в итоге актер и певица на ЭКО потратили миллион российских рублей.

Даже слов нет: брались деньги за все буквально, — заявил артист.

Дочь Анну Разумихина родила 30 июля 2017 года. Звезды некоторое время скрывали это от публики. О пополнении в семье они рассказали лишь после крестин.

Инна переживала в большей степени. Но кто-то ведь должен переживать в большей степени, кто-то - в меньшей. Чтобы уравновесить два переживания. Я умиротворял эту ситуацию, — поделился актер.

Борис Галкин и Инна Разумихина поженились в 2013-м году. Певица при этом младше мужа на 25 лет.

Анна - единственная дочь Галкина. У актера есть также приемные дети: сын Владислав и дочь Мария. Галкин, когда был в браке со сценаристкой Еленой Демидовой, усыновил ее детей и дал им свои отчество и фамилию.