Бывалый огородник рассказал про важную июньскую подкормку гороха, без нее он будет сухой и мелкий

Как избежать плохого урожая гороха - дать ему правильную подкормку. Не пропустите это мероприятие, его нужно провести уже в июне. Причем удобрения, содержащие азот, нам не подходят.

Они дают рост листьям и побегам, горох же остается мелким. Для того чтобы собрать стручки с крупным, сладким горохом, подготовьте другие удобрения.

Для улучшения качества плодов растению надо дать калий и магний. Из органических средств больше всего подойдет древесная зола, в которой есть в большом количестве оба этих элемента.

Вносить золу в землю можно при посеве семян или позже. Во втором случае, когда растение уже пересажено в грядку, можно удобрять его жидкой подкормкой.

Настой делается из той же древесной золы. Берем любую объемную емкость, заполняем ее третью часть золой, остальное пространство доливаем горячей водой.

Полезный раствор настаиваем двое суток, потом его надо процедить и тогда уже можно использовать как удобрение для полива гороха на даче.