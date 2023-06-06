5 растений отпугнут надоедливых мух летом

От мух и комаров в доме спасут пакетики с высушеным базиликом. Аналогичным эффектом обладает лавровый лист.

Вы забудете о комарах мухах и моли, если разместите в квартире или шкафу пучки сушеной лаванды. Можно использовать для этих целей и мяту, но с осторожностью, если у вас есть дети или домашние животные.

Хорошо отпугивает насекомых розмарин. Но он не подойдет тем, у кого в доме живут кошки: хвостатые его не слишком жалуют.