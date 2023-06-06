Ванну можно очистить с помощью грейпфрута и соды

Перед очисткой ванну следует сполоснуть и протереть бумажным полотенцем. Затем в разрезанный пополам грейпфрут можно насыпать соли и натереть половинкой ванну.

Справиться с пятнами в ванной поможет уксусный спрей, который распыляется на ее поверхность. Из расчета стакан воды на стакан белого уксуса.

Смешав соду с водой можно получить отличную пасту от ржавчины. Ее можно использовать как замену специализированным чистящим средствам.