Ванну можно очистить с помощью грейпфрута и соды

19:30 2023-06-06

Заставить вашу ванну сверкать можно с помощью простых натуральных средств в качестве альтернативы магазинным.

Перед очисткой ванну следует сполоснуть и протереть бумажным полотенцем. Затем в разрезанный пополам грейпфрут можно насыпать соли и натереть половинкой ванну.

Справиться с пятнами в ванной  поможет уксусный спрей, который распыляется на ее поверхность. Из расчета стакан воды на стакан белого уксуса.

Смешав соду с водой можно получить отличную пасту от ржавчины. Ее можно использовать как замену специализированным чистящим средствам.

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