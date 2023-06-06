Библию запретили в школах штата Юта из-за насилия и секса

Юта стала еще одним американским штатом, где из школьных библиотек изъяли Библию. Причиной стали жалобы родителей детей на то, что в ней содержатся непристойные сцены и сцены насилия.

Была проведена проверка Библии короля Якова на основе закона от 2022 года о запрете непристойных книг в школах. Книгу признали не подходящей для прочтения детьми.

Подобные запреты уже действуют в ряде штатов. Среди них Техас, Миссури, Флорида и Южная Каролина.