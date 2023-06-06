Морковь и черника восстанавливают зрение: правда или миф

19:40 2023-06-06

Влияние черники и моркови на остроту зрения преувеличено, но эти продукты не так уж и бесполезны.

Содержащийся в моркови бета-каротин в организме превращается в витамин А. Он снижает риск катаракты, но только если заболевание спровоцировано его нехваткой.

Что же касается черники, то она содержит полезный для зрения лютеин. Но на приписываемую ему способность видеть в темноте он не влияет.

Нет данных и о том, что черника способна восстанавливать сниженное зрение. Есть предположения, что для глаз полезны содержащиеся в чернике антоцианы, но они нуждаются в доказательной базе.

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