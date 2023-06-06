Плесень на продуктах может нести смертельную опасность

Опасность плесени для человека варьируется от вида грибка. Но все они производят токсичные вещества, способные вызвать сильное отравление.
Самыми опасными являются грибы, развивающиеся в зерне. Это афлотоксин, вырабатываемый грибком аспергилус и токсин Т2, производимый грибком фузариум.
Но есть и полезные плесневые грибы в продуктах. Например, те, которые необходимы при производстве элитных сортов сыров, таких как камамбер, силтон и рокфор.
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