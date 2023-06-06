Знающий цветовод объяснил, как правильно давать комнатным растениям янтарную кислоту

Янтарная кислота обогащает грунт ценными питательными веществами, которые служат для стимуляции роста и формирования цветков.
Использовать ее можно для бегоний, орхидей, спатифиллума, фиалок. Чтобы добиться эффекта после такой добавки, надо знать, как ее правильно вносить.
Янтарная кислота не должна добавляться в неразбавленном виде. Для начала готовим раствор согласно инструкции изготовителя.
Если нужно удобрить почву, используем концентрацию от 0,5% до 1%, если делаем опрыскивания, берем раствор 0,1%-0,5%.
Подкормку распределяем равномерно по поверхности земли в прикорневой зоне. В горшке должен быть хороший дренажный слой, недопускающий переувлажнения.
Удобрять комнатные цветы янтарной кислотой можно раз в 2-3 недели. Если делать это чаще, растение от переизбытка питательных элементов может зачахнуть.
Пользоваться можно как жидкой, так и порошковой или таблетированной формой препарата.
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