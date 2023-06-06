Знающий цветовод объяснил, как правильно давать комнатным растениям янтарную кислоту

Янтарная кислота обогащает грунт ценными питательными веществами, которые служат для стимуляции роста и формирования цветков.

Использовать ее можно для бегоний, орхидей, спатифиллума, фиалок. Чтобы добиться эффекта после такой добавки, надо знать, как ее правильно вносить.

Янтарная кислота не должна добавляться в неразбавленном виде. Для начала готовим раствор согласно инструкции изготовителя.

Если нужно удобрить почву, используем концентрацию от 0,5% до 1%, если делаем опрыскивания, берем раствор 0,1%-0,5%.

Подкормку распределяем равномерно по поверхности земли в прикорневой зоне. В горшке должен быть хороший дренажный слой, недопускающий переувлажнения.

Удобрять комнатные цветы янтарной кислотой можно раз в 2-3 недели. Если делать это чаще, растение от переизбытка питательных элементов может зачахнуть.

Пользоваться можно как жидкой, так и порошковой или таблетированной формой препарата.