FinExpertiza: россиян с доходом выше среднего стало на 10 миллионов больше

Под средним доходом понимается сумма в 45 тыс. рублей. По последним данным, этот показатель зафиксирован у 53,1 млн россиян.

Больше всего людей с заработком выше среднего в Чукотском автономном округе, меньше всего – в Ингушетии.

Исследования также показали, что благосостояние малообеспеченных россиян в прошлом году росло быстрее, чем богатых граждан.

Авторы исследования отмечают, что работодатели сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров и вынуждены платить таким специалистам больше из-за увеличения стоимости жизни.