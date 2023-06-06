Вечером вторника, 6 июня, пресс-служба администрации Белого дома сообщила, что правительство Соединённых Штатов не обладает информацией о том, что виновен в подрыве дамбы на Новокаховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В тексте релиза утверждается, что американские чиновники оценивают данные о ЧС в Новой Каховке.

Характерно, что ранее Владимир Зеленский обвинил войска России в предварительном минировании и подрыве Каховской ГЭС, в то время как российская сторона обвиняет в произошедшем Украину.