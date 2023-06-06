Автостат: в мае продажи легковых автомобилей в России выросли в 2,6 раза

За месяц продавцы реализовали 72 171 автомобиль. Из этого количества 51% машин пришлось на три бренда.
Лидером по-прежнему является Lada, ей принадлежит доля продаж более 30%. За месяц в РФ было продано 22 029 автомобилей этой марки.
Второе место занимает китайский бренд Chery, продавший 7 444 автомобиля. На третьей позиции – Haval с 7 432 проданными автомобилями.
Самой продаваемой машиной месяца оказалась Lada Granta. За ней следуют Haval Jolion и Geely Coolray.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__