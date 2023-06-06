Американское химическое общество рассказало, чем опасны разделочные доски

22:12 2023-06-06

Ученые из Американского химического общества выяснили, что микроскопические частицы материала, из которого сделаны разделочные доски, попадают в пищу.

Они провели исследование, предложив шестерым участникам нарезать морковь на доске разными способами.

Изучив получившиеся частицы, ученые пришли к выводу, что за год в пищу может попадать 14-71 миллион микрочастиц. 

При этом наиболее активный перенос таких частиц в пищу выявлен при использовании деревянных разделочных досок.

Ученые отмечают, что такие примеси безопасны для организма, но способствуют загрязнению воздуха.

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