Американское химическое общество рассказало, чем опасны разделочные доски

Они провели исследование, предложив шестерым участникам нарезать морковь на доске разными способами.
Изучив получившиеся частицы, ученые пришли к выводу, что за год в пищу может попадать 14-71 миллион микрочастиц.
При этом наиболее активный перенос таких частиц в пищу выявлен при использовании деревянных разделочных досок.
Ученые отмечают, что такие примеси безопасны для организма, но способствуют загрязнению воздуха.
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