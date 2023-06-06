Диетолог Кривошеева объяснила, в чем вред обезжиренных продуктов

Она отметила, что при сниженном количестве жира такие продукты часто содержат добавки, например, загустители, сахар или ароматизаторы.

Врач также напомнила, что жиры необходимы для нормальной работы систем организма, поэтому полностью отказываться от них нельзя.

Диетолог рекомендует добавить в рацион низкокалорийные продукты: фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновой хлеб.

Они дают организму необходимые питательные вещества, являются источником клетчатки, которая обеспечивает чувство насыщения.