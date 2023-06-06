Жумангарин: главным торговым партнером Казахстана вместо России станет Китай

Он отметил, что после распада СССР Россия более 30 лет была главным торговым партнером Казахстана, но сейчас ее место постепенно занимает Китай.

Это связано с международными антироссийскими санкциями, которые привели к перемещению торговых потоков в сторону Китая.

Жумангарин считает, что к 2030 году объемы торговли Казахстана с КНР превысят показатели торговых отношений со всеми 27 странами Евросоюза.

Суммарный объем операций с Китаем обгонит показатели Российской Федерации уже в ближайшие несколько лет.