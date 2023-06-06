Киноляп с ковром из фильма «Москва слезам не верит» мог быть хитрой задумкой режиссера

Одним из самых известных считается киноляп с ковром. Катерина приезжает к своему любовнику Володе, она сидит полураздетая на фоне ковра в полоску.

Неожиданно возвращается теща Володи и срывает свидание. Некоторое время спустя у Катерины начинается роман с Гошей.

Мужчина приглашает ее отдохнуть на природе и в какой-то момент укрывает ее тем самым полосатым ковром.

Однако многие зрители считают, что это нельзя назвать нестыковкой. По их мнению, речь идет о гениальной задумке режиссера.