Знающий цветовод назвал простые недорогие средства, чтобы вывести тлю с кустов роз

Чтобы не тратить деньги и не навредить цветам и земле, делаем питательное удобрение из того, что есть под рукой.

На основе пищевой соды готовим такой раствор: 4 ст. л. соды, 5,5 л воды, размешиваем и даем отстояться. Температура воды должна быть комнатная.

Опрыскиваем розы со всех сторон. Важно: добавлять соды больше, чем нужно нельзя, иначе будет ожог.

С хозяйственным мылом делается такая жидкость для обработок роз: вода - 10 частей и мыло 3 части.

Чтобы мыло хорошо растворилось, измельчаем его, можно на терке, раствор должен быть однородным. После этого проводим обработку куста. Делаем повторную через несколько дней.

Можно использовать нашатырный спирт в борьбе с вредителем. На литр воды добавляем 3 ст. л. спирта. Воду берем отстоявшуюся комнатной температуры.

Опрыскиваем растения, тщательно обрабатывая все места, пораженные тлей.

Раствор предварительно заготавливаем в таком количестве, чтобы хватило на все посадки, учитываем рекомендуемые пропорции.