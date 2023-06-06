Эндокринолог Павлова рассказала, от какой каши лучше отказаться навсегда

Это каши быстрого приготовления, не требующие варки. Их нужно просто залить кипятком и немного настоять.

Врач отмечает, что такие каши состоят из крупы быстрого приготовления, прошедшей промышленную обработку.

Вместо этого доктор рекомендует есть по утрам грубые овсяные хлопья. Их тоже не нужно варить, достаточно залить остывшей кипяченой водой на полчаса.

В такую кашу полезно добавлять орехи или сухофрукты, чтобы получить клетчатку, витамины и чувство насыщения.