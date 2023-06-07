JPMorgan увидел признаки дедолларизации, но доллар пока держится

Аналитики банка связывают этот процесс с повышением процентных ставок в США, а также с заморозкой российских активов и их выводом из глобальной банковской системы.

В такой ситуации у стран БРИКС возникли планы борьбы с гегемонией доллара, сфера действия американской валюты постепенно размывается.

В валютных резервах доля доллара снизилась до рекордных 58%. Одновременно сокращается доля США в мировом экспорте на фоне роста доли Китая.

Однако в платежах SWIFT доля юаней пока сохраняется на уровне 2,3%, а на доллар приходится 43% таких платежей.