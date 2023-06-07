Первый китайский круизный лайнер спустили на воду в Шанхае

Корабль пришвартовался к причалу. Начать его полноценную эксплуатацию планируется к концу нынешнего года.

Длина лайнера составляет 323,6 м, ширина – 37,2 м, а водоизмещение – 135 500 тонн. Строительные работы на нем завершены на 93%, внутренняя отделка – на 85%.

На борту есть аквапарк, кинотеатры, отель. Лайнер способен принятьодновременно более 6500 пассажиров.

Предполагается, что лайнер отправится в Японию, Юго-Восточную Азию. Тем временем в Китае уже идет строительство второго круизного лайнера.