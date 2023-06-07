Алек Болдуин поделился впечатлениями от операции по замене тазобедренного сустава

Он рассказал, что операцию стоило бы сделать еще два года назад, уже тогда он прихрамывал при ходьбе.

Но на тот момент у актера был очень плотный график съемок, и он не мог выделить несколько недель на восстановление здоровья.

Болдуин признался, что у него очень сильно болит бедро. Он принимает обезболивающие и соблюдает постельный режим.

Актер в шутку отметил, что с 1977 года не находился под таким кайфом, как после приема обезболивающих препаратов.