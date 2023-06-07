Белый дом пока не определился, можно ли винить Россию в разрушении Каховской ГЭС

05:04 2023-06-07

У руководства США пока нет четкой позиции по ситуации с подрывом Каховской ГЭС. Вашингтон оценивает поступающие сообщения, указывающие на причастность России к произошедшему, но доказательства этому пока не найдены.

Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, высказался о разрушении Каховской ГЭС 6 июня на брифинге.

Он сообщил журналистам, что в данный момент Белый дом оценивает имеющуюся информацию, в том числе появившиеся сообщения о возможной причастности России к подрыву.

Руководство Вашингтона, по словам Кирби, пока собирает дополнительные сведения и взаимодействует по этому вопросу с украинской стороной, чтобы понять, что именно произошло.

Однозначного ответа нет, как нет и четкой уверенности в том, что к разрушению дамбы плотины имеет отношение российская сторона.