Врачи сообщили о состоянии Костомарова: идет на поправку и может сидеть без посторонней помощи

Согласно источнику, Костомарова пока не переводят в обычную палату из реанимации. Это связано с не с проведенных ампутаций, а с имеющимися сопутствующими заболеваниями, которые пока еще представляют угрозу.

Сейчас Романа Костомарова готовят к установке протезов. В связи с этим уже была проведена несложная операция на ногах, впереди еще одна - на руках. Они нужны для подготовки места для протеза.

Андрей Звонков:

Просто ладонь нельзя сделать. Протез должен идти примерно от середины предплечья. Или получится слишком громоздкая конструкция.

Для установки протезов на руки необходимо удалить погибшие ткани, "укоротить часть предплечья" и потом ждать, пока раны заживут. Это может занять от двух недель до месяца.

По мнению врача, операция на ногах немного проще, чем на руках. Кроме того, фигуристу придется научиться жить с протезами:

Роману предстоит приучать себя и свой мозг управлять совершенно другими мышцами. Это, опять же, не так просто. Требуется время и необходимо обучение.

Пока Роман Костомаров предпочитает обходиться без помощи психолога, хотя состояние свое переживает тяжело.

По мнению спортивного врача, все-таки в будущем без профессиональной помощи тут не обойтись и Роман со временем сам согласится с этим.